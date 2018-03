காவிரி விவகாரம்….மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகிறோம் : ஓபிஎஸ் பேட்டி

மதுரை: காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகிறோம் என துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் மதுரையில் பேட்டியளித்துள்ளார். தமிழக பட்ஜெட்டில் மக்களின் முன்னேற்றம், அரசின் முன்னேற்றம் இடம் பெறும். தமிழக பட்ஜெட்டில் பொருளாதார மேம்பாடு உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் என ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்

Source: Dinakaran

