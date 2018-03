நாங்கள் உடல் நலத்துடன் இருக்கும்போதே கருணைக் கொலை செய்துவிடுங்கள்: வயதான தம்பதி கண்ணீர் பேட்டி

உடல் ஆரோக்கியத்துடன், உடலுறுப்புகள் வேலை செய்யும்போதே, எங்களை கருணைக் கொலை செய்துவிடுங்கள் என்று மும்பையைச் சேர்ந்த வயதான தம்பதி கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

தீராத நோய் உடையவர்கள், உடலியக்கம் இல்லாமல் படுத்த படுக்கையாக இருப்பவர்கள், மருத்துவ சிகிச்சை அளித்தும் எழுந்து நடமாட இயலாத நிலையில் இருப்பவர்கள், கோமாவில் இருப்பவர்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி, விதிகளுக்கு உட்பட்டு கருணைக் கொலை செய்யலாம். கண்ணியத்தோடு வாழ்வதற்கு ஒருவருக்கு இருக்கும் உரிமை, இறப்பதற்கும் இருக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை நேற்று அளித்தது.

இந்நிலையில், மும்பை தெற்குப்பகுதியில் தாகூர்துவார் பகுதியில் வசிக்கும் நாராயண் லாவத் (வயது 87), அவரின் மனைவி ஐராவதி (வயது78) ஆகியோர் தங்களை கருணைக் கொலை செய்துவிடக் கோரி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு மனு அளித்துள்ளனர். இருவருக்கும் குழந்தை இல்லை என்பதால், உடல்நலத்துடன் இருக்கும் போதே மருத்துவ உபகரணங்கள் உதவியுடன் உயிர்துறக்க விரும்புகிறோம் என்று மனு அளித்துள்ளனர்.

இதில் நாராயண் லாவத் ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து அதிகாரி, அவரின் மனைவி ஐராவதி ஓய்வு பெற்ற பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ஆவார்.

இந்நிலையில் தீரா நோயுடன் இருப்பவர்களை கருணைக் கொலை செய்யலாம் என்று தீர்ப்புக்குப் பின் இவர்கள் இருவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நாட்டில் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கு மட்டுமல்ல, உயிர்மாய்த்துக்கொள்ளவும் உரிமை உண்டு என உச்ச நீதிமன்றம்தெரிவித்துள்ளதை நினைத்து மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

இது குறித்து நாராயண் லாவத் மும்பையில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

”தீராத உடல்நோயினால் அவதிப்படுபவர்கள், படுத்த படுக்கையாக இருப்பவர்கள் கண்ணியமாக உயிர் துறக்க அவர்களை சட்டத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு கருணைக் கொலை செய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் உடல் உறுப்புகள் செயல் இழந்தவர்களுக்கு மட்டுமே தீர்ப்பு கூறியுள்ளது, ஆனால், என்னைப் போல் உடல் உறுப்புகள் செயல்பட்டாலும், குழந்தைகள் இல்லாத, ஆதாரவு இல்லாத முதியவர்களுக்காக நான் போராடுகிறேன்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தாலும், ஆதரவு இல்லாத எங்களைப் போன்ற வயதானவர்களும் கண்ணியமாக உயிர்துறக்கவும் அனுமதித்து இருந்தால், இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். அவ்வாறு தீர்ப்பு அளித்து இருக்க வேண்டும்.

இந்த தீர்ப்புக்கு பின்கூட, அரசோ அல்லது நீதிமன்றமோ அல்லது குடியரசுத் தலைவரோ எங்களின் முறையீட்டைப் பரிசீலித்து தீர்வு காணமுடியும். எங்களைப் போன்ற வயதானவர்கள் உடல் உறுப்புகளை தேவைப்படுவோருக்கு தானமாகக் கொடுத்து, அமைதியாகவும், கண்ணியமாகவும் உயிர்துறக்க அனுமதிக்க வேண்டும். அதற்கு சிறப்பு உரிமை அளிக்க வேண்டும்.

இது தொடர்பாக ஏற்கெனவே நாங்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு கடிதம் எழுதி இருக்கிறோம். அங்கிருந்து எங்களுக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இம்மாதம் 31-ம் தேதிக்குள் பதில் அளிக்காவிட்டால், அடுக்க கட்ட நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுப்போம். நீதிமன்றத்தை நாடி எங்கள் கோரிக்கையை வைப்போம்.

நாங்கள் வாழ்ந்து முடித்துவிட்டோம். நீதிமன்றம் உத்தரவுப்படி எங்கள் உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்து, படுத்த படுக்கையான பின்புதான் எங்களை கருணைக் கொலை செய்வீர்களா. நாங்கள் தீராத நோயாளிகளாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா. எங்களின் உடல் உறுப்புகள் நன்றாக இருக்கும் போதே நாங்கள் உயிர்துறக்க விரும்புகிறோம்.”

இவ்வாறு நாராயண் லாவத் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

