காசியில் ஸ்ரீகாஞ்சி மகா பெரியவர் 125-வது ஜெயந்தி

உ.பி.யின் காசியில், மகா பெரியவர் எனப்படும் ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் 68-வது ஆச்சாரியாரான ஸ்ரீஸ்ரீசந்திரசேகேரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் 125-வது ஜெயந்தி மஹோத்சவம் நடைபெற்றது. நேற்று முன்தினத்துடன் முடிந்த 8 நாள் உற்சவத்தில் வட இந்தியாவின் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டாடினர்.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் காசி எனப்படும் வாரணாசியிலும் காஞ்சி காமகோடியின் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. ஹனுமன் காட் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆலயத்தில் ஸ்ரீமகா பெரியவரின் ஜெயந்தி மஹோத்சவம் கடந்த எட்டு வருடங்களாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த வருடம் அவரது 125-வது ஜெயந்தி கடந்த மார்ச் 1-ல் தொடங்கி நேற்றுடன் முடிவடைந்தது.

விழாவின் இறுதி நாளில் கங்கையில் தெப்ப உற்சவம் நடைபெற்றது. கங்கையின் சிவாலாயா கரையில் இருந்து தொடங்கி பஞ்ச தந்திரா கரை வரை இந்த தெப்ப உற்சவம் சென்று திரும்பியது. பெரியவரின் பஞ்ச விக்கிரகம் அமைந்த தெப்பத்தின் புறப்பாடுடன் வேத விற்பன்னர்களும், பக்தர்களும் பக்திப்பாடல்கள் பாடியபடி சென்றனர். கங்கையின் தசா அசுவமேதா கரையில் ஒருபுறம் கங்கை ஆரத்தி நடைபெற கங்கையில் இந்த தெப்ப உற்சவம் நாதஸ்வர இசையுடன் சென்றதை பலரும் பக்திப் பரவசத்துடன் ரசித்தனர்.

இதில் பயணம் செய்த சுவாமிக்கு அர்ச்சனை, தூபம், தீபம் மற்றும் நெய்வேத்தியம் செய்யப்பட்டன. புராணத்துடன் படகுகளில் கர்நாடக சங்கீத இசையும் வாசிக்கப்பட்டது. வழக்கமாக இதுபோல் தமிழகத்தில் கோயில்களில் அதன் கடவுள்களுக்கு தெப்ப உற்சவங்கள் அங்குள்ள குளங்களில் நடைபெறுவது வழக்கம், இதை அதன் பக்தர்கள் குளங்களின் ஓரமாக நின்று பார்த்துப் பரவசப்படுவது உண்டு. ஆனால், மகா பெரியவருக்கு காசியில் நடத்தப்பட்ட தெப்ப உற்சவத்தில் தங்களும் சேர்ந்து பயணிக்கும் பாக்கியம் கிடைத்திருப்பதாக பக்தர்கள் பெருமிதம் கொண்டனர்.

விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை நாரயண கனபாடி மற்றும் சந்திரசேகர கனபாடி உட்பட காசியின் பண்டிதர்கள் செய்திருந்தனர். இதில், சத்துர்வேதப் பாராயணம், சத்துர்வேத சாஸ்திரப் பாராயணம், பாகவதம் மற்றும் மகா ருத்ரம் உள்ளிட்ட பல உபநியாசங்கள் நடைபெற்றன. இந்த உபநியாசங்களை தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரில் இருந்து வந்த மற்றும் காசியில் வாழும் சுமார் 80 வேத விற்பன்னர்கள் தொகுத்து வழங்கினர். ஜெயந்தியின் இறுதி நாளில் சத்துர்வேத பாராயணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு சண்டி ஹோமம், மகாரூத்ர ஹோமம் மற்றும் பூரண அஹுதியுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவுபெற்றது.

Source: The Hindu

English summary

In Kasi srikanchi Maha periyavar 125-Jayanthi

E. p. srikanchi, Maha periyavar’s in Kashi is known as a srisrisanthiraseke-68 of kamakoti peetam Acharya