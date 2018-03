காரைக்கால்: குடித்துவிட்டு கணவன் அடித்தால், அருகில் உள்ள 10 பெண்களை திரட்டி, ஒன்று சேர்ந்து கணவனை தாக்கி, மூக்கை உடைக்க வேண்டும் என காரைக்காலில் நடைபெற்ற மகளிர் தின விழாவில் காரைக்காலில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி பேசியுள்ளார்.

