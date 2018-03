காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குமரகோட்டம் முருகன் கோயிலில் ஏழரை கிலோ வெண்கல சிலை திருடப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சப்பர் சிலை திருட்டு குறித்து கோயில் நிர்வாகம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

