ஈரோடு: ஈரோட்டில் விசைத்தறியாளர்களை நடிகர் கமல்ஹாசன் சந்தித்து பேசி வருகிறார். ஜி.எஸ்.டி.யால் விசைத்தறி தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை புரிந்து கொண்டேன். விசைத்தறியைப் போலவே பல தொழில்கள் ஜி.எஸ்.டி.யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் பேசியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

