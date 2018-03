‘60 வயதில் மரணம் ஏற்படும்’ ஜாதக கணிப்பை நம்பி முதியவர் தற்கொலை

சிதம்பரம்: 60 வயதில் சாவு ஏற்படும் என ஜாதகம் சொன்னதால் எலக்ட்ரிக் கடைக்காரர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் குமரன் தெருவை சேர்ந்தவர் இந்துராஜ் (60). இவர் அரியலூர் மாவட்டம் மீன்சுருட்டியில் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் கடை நடத்தி வந்தார். இவருக்கு ஏற்கனவே ராணி என்பவருடன் திருமணம் நடந்து 2 குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு பிரச்னை ஏற்பட்டதால் அவரை பிரிந்து ராஜேஸ்வரி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு சிதம்பரத்தில் குடும்பம் நடத்தி வந்தார். இவர்களுக்குள்ளும் குடும்ப பிரச்னை ஏற்பட்டது. இந்தநிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் இந்துராஜ் வீட்டில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் சிதம்பரம் நகர போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் விரைந்து சென்று இந்துராஜின் உடலை கைப்பற்றி சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது வீட்டில் இந்துராஜ் எழுதி வைத்திருந்த கடிதத்தை கண்டெடுத்தனர். அதில் எனது சாவுக்கு யாரும் காரணம் இல்லை. 60வது வயதில் நான் இறந்து போவேன் என ஜாதகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. அதன்படி நான் தூக்கு மாட்டி இறந்து விட்டேன் என எழுதப்பட்டு இருந்தது. சிதம்பரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

At the age of 60 ‘ death ‘ horoscope prediction relies on elderly suicide

Chidambaram: at the age of 60, said that the death toll since the electric shopkeepers horoscope committed suicide. Cuddalore Ma