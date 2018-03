மகனுக்கு திருமண ஏற்பாடு நடந்த நிலையில் சென்னை தொழிலதிபர் நெல்லையில் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை

நெல்லை: மகன் திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்த நிலையில் சென்னையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் நெல்லையில் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். நெல்லை சி.என்.கிராமத்தை சேர்ந்தவர் துரைப்பாண்டி (55). நெல்லை, சென்னையில் பைனான்ஸ் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நடத்தி வந்தார். இவரது மனைவி அமச்சியார் (50). இவர்களுக்கு 2 மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். மகன்கள் இருவரும் சென்னை மருத்துவக்கல்லூரியில் படித்து வருகின்றனர். மூத்த மகனுக்கு வருகிற மே மாதம் திருமணம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை துரைப்பாண்டி கவனித்து வந்தார். தாழையூத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் மகளை மகனுக்கு நிச்சயம் செய்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன் நெல்லை வந்த துரைப்பாண்டி, நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது திடீரெனஒரு அறைக்குச் சென்று துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுதொடர்பாக நெல்லை சந்திப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். துரைப்பாண்டி உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு நேற்று, அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. உறவினர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். சென்னையில் பைனான்ஸ் தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தால் மனமுடைந்து துரைப்பாண்டி தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. துரைப்பாண்டிக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் சென்னையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சென்னை விருகம்பாக்கம் சின்மயா நகரில் லாட்ஜ் மற்றும் ஓட்டல் கட்டி வந்துள்ளார். இந்நிலையில் மகன் திருமண ஏற்பாடுகளை செய்ய நெல்லை வந்த துரைப்பாண்டி திருமண மண்டப அலங்காரம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துள்ளார். ஒரு சில பிரச்னைகள் தொடர்பாக ஏற்பட்ட மன அழுத்தம் காரணமாகவே அவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

What happened to the son marriage status in paddy shot at Chennai industrialist suicide

Paddy: son wedding arrangements come in from Chennai industrialist in nellai gun n