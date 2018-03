கோவை ஏர்போர்ட் வளாகத்தில் கிடந்த மர்ம பை

கோவை: கோவை விமான நிலைய வளாகத்தில் வாகன நிறுத்துமிடம் அருகே நேற்று கருப்பு நிற பேக் ஒன்று கிடந்தது. டிராலியில் வைக்கப்பட்ட நிலையில் பேக்கை யாரோ விட்டு சென்றிருந்தனர். இதனால் விமானநிலைய பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக பீளமேடு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர். சோதனையில் பேக்கில் பால் பாட்டில், துணிகள் இருந்தது. வெடிகுண்டு எதுவுமில்லை என தெரியவந்தது.

Source: Dinakaran

English summary

Coimbatore airport premises lay in the mystery bag

