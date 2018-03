உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுக்காக ஆஜரான வழக்கறிஞர் கட்டணத்தை வழங்கக்கோரி வழக்கு

மதுரை: தஞ்சாவூர், ராம் நகரை சேர்ந்த பாலாஜி, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: உச்சநீதிமன்றத்தில் வக்கீலாக பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2011ல் உச்சநீதிமன்றத்திற்கான தமிழக அரசு வக்கீலாக நியமிக்கப்பட்டேன். கடந்த 9.6.2011 முதல் 15.7.2017 வரை 6 ஆண்டுகள் தமிழக அரசு வக்கீலாக பணியாற்றியுள்ளேன். பல்வேறு மாவட்ட கலெக்டர்கள், மாநகராட்சிகள், நில நிர்வாகம், வருவாய் நிர்வாகம், மின்சார வாரியம், வீட்டுவசதிவாரியம், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் கீழுள்ள 130 துறை பிரிவுகளுக்காக ஆஜராகினேன். சுமார் 1,600 வழக்குகளில் 6,700 முறை விசாரணைக்கு ஆஜரானேன். துறைகளின் கீழ் ஆஜரான வழக்குகளுக்கான வழக்கறிஞர் கட்டணத்தை கேட்டு அவ்வப்போது பில்கள் அனுப்பினேன். ஒரு சில பில்களைத் தவிர பெரும்பாலும் கட்டணம் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் எனக்கு வழங்க வேண்டிய வழக்கறிஞர் கட்டணத்தை தரக் கோரி, தமிழக தலைமை செயலருக்கு மனு அனுப்பினேன். அவரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, நீதிமன்றம் தலையிட்டு எனக்கு வழங்க வேண்டிய கட்டணங்களை அந்தந்த துறையினர் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். முதலில் 50% கட்டணத்தையாவது வழங்க தமிழக தலைமை செயலருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

