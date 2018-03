தமிழக அரசு அனுமதியை தொடர்ந்து கன்னியாகுமரியில் நீரா பானம் இறக்குவதற்கான பணி தீவிரம்: வெளிநாடுகளில் அதிக சந்தை வாய்ப்பு

நாகர்கோவில்: கேரள மாநிலத்தில் உள்ளது போல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தென்னை மரங்களில் இருந்தும் நீராபானம் இறக்கி விற்பனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தென்னை விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக போராடி வந்தனர். இந்நிலையில் அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தென்னை மரங்களிலிருந்து நீரா பானத்தை இறக்கி விற்க அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிட்டது. இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ள தென்னை விவசாயிகள் நீரா இறக்குவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கற்பக விருட்சமான தென்னை மரத்தில் உருவாகும் விரியாத பாளையிலிருந்து பெறப்படும் இனிமையான சுவை மிகுந்த அபூர்வ திரவம் தான் நீரா பானமாகும். இது 100 சதவீதம் இயற்கையானது. சுக்ரோஸ், புரதசத்து, தாதுக்கள், நோய் எதிர்ப்பு காரணிகள், வைட்டமின்கள் முதலியவற்றை அதிகளவில் தன்னகத்தே கொண்ட பானமாகும். நீராவை நேரடியாக பானமாகவும் அருந்தலாம். அதிலிருந்து சர்க்கரை, கருப்புக்கட்டி, தேன், சாக்லெட் இன்சுவை சாறு போன்ற மதிப்புகூட்டு பொருட்களையும் செய்து இயற்கை உணவாகவும் உண்ணலாம். நீரா ஒரு உடனடி சக்தியை அளிக்கும் பானமாகையால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட நோயாளிகளுக்கு வழங்கி அவர்களது உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணலாம். நீரா உடலுக்கு குளிர்ச்சியளிக்கிறது. ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கவல்ல ஒரு பானம். நீராவின் நிறம் மற்றும் மணம் இயற்கையானது. இது எல்லா வயதினரும் குறிப்பாக சர்க்கரை நோயாளிகள் கூட அருந்தகூடிய பானமாகும். நீராவிற்கு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், ஜப்பான், நார்வே, நியுசிலாந்து முதலான நாடுகளில் நீராவிற்கு அதிக சந்தை வாய்ப்பு உள்ளது. சர்வதேச சந்தைகளில் நீராவிற்கு விற்பனை வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்தாலும் நீரா மிக விரைவில் நொதிக்கும் தன்மை உடையதால் நீராவை வடித்து சேகரிப்பது மிகவும் சவாலானது. கன்னியாகுமரி தென்னை உற்பத்தியாளர் கம்பெனியின் தலைவர் அப்துல் ரகுமான் கூறியதாவது: நீரா பானம் விவசாயிகளுக்கும் நுகர்வோருக்கும் இயற்கை தந்த ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதமாகும். தமிழக அரசு குமரி மாவட்டத்தில் 40 ஆயிரம் தென்னை மரங்களிலிருந்து நீரா இறக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தென்னை வளர்ச்சி வாரியத்தில் பதிவு செய்த தென்னை உற்பத்தியாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் கன்னியாகுமரி தென்னை உற்பத்தியாளர் கம்பெனியில் தங்களை பங்குதாரர்களாக இணைத்து கொண்டு தமிழ்நாடு நீரா விதிகள் 2017ன் படி நீரா இறக்கும் தகுதியை பெறலாம். தரமுள்ள மற்றும் அதிக அளவிலான நீரா சேகரிப்பில் திறமையான நீரா வடிப்பு தொழிலாளர்களின் பங்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. நீரா வடிப்பு தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப பயிற்சியை கொச்சி தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் மற்றும் காசர்கோடு மத்திய தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் வழங்கப்படுகிறது. குமரி மாவட்டத்திற்கு மட்டும் தற்போது உடனடியாக 400 நீரா வடிப்பு தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். குமரியில் நீரா இறக்குவதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். தனிப்பட்ட முறையில் அனுமதியில்லை

நீராவை தனிப்பட்ட முறையில் இறக்கி விற்பனை செய்ய யாருக்கும் அனுமதியில்லை. மேலும், தோப்பில் அனைத்து தென்னை மரங்களிலும் நீரா இறக்க முடியாது. மொத்தமுள்ள தென்னை மரங்களில் 5 சதவீதம் மரங்களிலிருந்து மட்டுமே நீரா இறக்க அனுமதி உள்ளது. மேலும், இதற்கான உரிமம் ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

The Government of Tamil Nadu continued to allow for water to drink in Kanyakumari unloading work intensity: more market access in foreign countries

Nagercoil: as shown in the Kerala State in Tamil Nadu, the coconut trees down from the neerabanam ones too