ஓகி புயல் பாதிப்பிற்கு பின் குமரி கடற்கரையில் இனப்பெருக்கத்திற்கு ஆமைகள் வருகை குறைவு: இயற்கை ஆர்வலர்கள் கவலை

நாகர்கோவில்: கடல் வாழ் உயிரினங்களில் ஒன்று ஆமை. பெருங்கடல் பகுதியில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஏழு வகையான கடல் ஆமைகளில், 5 வகையான ஆமைகள் இந்திய கடல் பகுதியில் வாழ்கின்றன. இதில், இதய வடிவத்திலும், ஆலிவ் வண்ணத்திலும் இருக்கும், ஆலிவ் ரெட்லி டர்டில்’ எனப்படும் சிற்றாமை வங்காள விரிகுடா பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகிறது.இந்த ஆமைகள், தமிழக கடற்கரை பகுதிக்கு பங்குனி மாதங்களில் அதிகம் வருவதால், இதை பங்குனி ஆமைகள் எனவும் அழைக்கின்றனர். இனப்பெருக்க காலங்களில், இந்த பெண் கடல் ஆமைகள் குறிப்பிட்ட கடற்கரைக்கு வரும். இவ்வாறு வரும் ஆமைகள், இரவில் கரையை நெருங்கி, ஆழக் குழிதோண்டி முட்டையிடுகின்றன. பொதுவாக, நவம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரையிலான காலங்கள், சிற்றாமையின் இனப்பெருக்க காலமாகும். இந்த காலங்களில் ஆமைகள் வங்காள விரிகுடா கடலில் பயணித்து ஒடிசா கடற்கரைக்கு சென்று முட்டையிடுகின்றன. அப்படி செல்லும்போது, கன்னியாகுமரி, சென்னை கடற்கரைகளிலும் இவை அதிகளவில் முட்டையிடுகின்றன. இந்த ஆண்டு இனப்பெருக்க காலத்தின் இறுதி கட்டம் நெருங்கும் நிலையில், ஆமைகளின் வரத்து குறைந்துள்ளது இயற்கை ஆர்வலர்களிடையே கவலையை உருவாக்கி உள்ளது.

இதுகுறித்து, இயற்கை ஆர்வலர் ஒருவர் கூறியதாவது: குமரி மாவட்டத்தில், ஆரோக்கியபுரம் முதல் பொழிக்கரை வரையிலான, 22 கி.மீ., பகுதிகள் ஆமைகள் கண்காணிப்பு பகுதியாகும். பங்குனி ஆமை என அழைக்கப்படும், சிற்றாமைகள், டிசம்பர் முதல் மார்ச் வரையுள்ள காலங்களில், ராஜாக்கமங்கலம், பண்ணையூர், துவாரகாபதி, சொத்தவிளை, மேல மணக்குடி, கீழ மணக்குடி கடற்கரை பகுதிகளில் முட்டையிட வருகின்றன. இந்த ஆண்டு ஆமைகளின் வருகை மிகவும் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, இந்த பகுதிகளில், 130 கூடுகளில் இருந்து, 13,500 ஆமை முட்டைகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்தாண்டு, இனப்பெருக்க காலம் முடியும் தருவாயில் உள்ள நிலையில், 20 கூடுகளில் இருந்து, 1,850 முட்டைகளே கண்டறியப்பட்டுள்ளன. வழக்கமாக பெண் ஆமைகள் ஒரே கடற்கரையில் திரும்ப திரும்ப வந்து முட்டையிடும் வழக்கம் கொண்டவை. ஆமைகளின் வருகை குறைவு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது. கடந்த ஆண்டு, குமரியை பந்தாடிய ஓகி புயல் குமரி கடற்கரை பகுதிகளில் ஏற்படுத்திய மாற்றம், இந்த வருகை குறைவுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என தோன்றுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: பொதுவாக, சிற்றாமைகள் கடலில் நிலவு வெளிச்சத்தை பின்பற்றி பயணம் செய்யக்கூடியது. இந்திய அரசு ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்பை ஊக்குவிக்கும் இந்த நேரத்தில், விசைப்படகுகளின் வெளிச்சத்தால் இந்த ஆமைகள் ஈர்க்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மீனவர்களின் வலைகளிலும், விசைப்படகு எந்திரங்களிலும் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. சமீபத்தில், திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் இவ்வாறு ஒரு ஆமை இறந்து கரை ஒதுங்கியது. முந்தைய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இதுவரை கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆமை முட்டைகளின் எண்ணிக்கை குறைவு தான். இவற்றில் தற்போது 100 முட்டைகள் வரை குஞ்சு பொறித்துள்ளன. இன்னும் சில நாட்கள் இருப்பதால், ஆமைகள் வரத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார். கடல் துப்புரவாளர்கள்

ஆமைகளுக்கு கடல் துப்புரவாளர்கள் என்ற பெயரும் உண்டு. கடலின் தூய்மை பணியை ஆமைகளும் செய்வதால், கடல் வாழ் சங்கிலியில் ஆமைகளை பாதுகாப்பது இன்றியமையாதது ஆகும். இந்திய கடல் பகுதியில், பாதுகாக்கப்பட்ட ஆமையினமாக அறிவிக்கப்பட்ட சிற்றாமைகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் அரசு ஈடுபட வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

