‘பிரதமர் ஆகும் ஆசை இல்லை’ – நிதின் கட்காரி சொல்கிறார்

பிரதமர் ஆவது குறித்து நான் ஒருபோதும் கனவு காணவும் இல்லை, அதற்காக ஆசைப்படவும் இல்லை என மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் துறை மந்திரி நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார்.

மும்பை: ‘இந்தியா டுடே’ சார்பில் மும்பையில் நேற்று நடந்த கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒன்றில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் துறை மந்திரி நிதின் கட்காரி கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்து வரும் சிவசேனா, தெலுங்குதேசம், அகாலிதளம் போன்ற கட்சிகள் மோதல்போக்கை கடைப்பிடித்து வரும் நிலையில், அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதா அதிக பெரும்பான்மை பெற முடியாமல் போனால், பிரதமர் வேட்பாளராக நீங்கள் (நிதின் கட்காரி) ஒருமனதாக தேர்வாக முடியுமா? என்று கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் பதிலளிக்கையில், ‘நான் மனநிறைவோடு இருக்கிறேன். பிரதமர் ஆவது குறித்து நான் ஒருபோதும் கனவு காணவும் இல்லை, அதற்காக ஆசைப்படவும் இல்லை. 2019-ம் ஆண்டு தேர்தலில் மோடி தலைமையில் பா.ஜனதா சிறப்பாக வெற்றி பெறும்’ என்றார். அடுத்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணையும் என நம்பிக்கை வெளியிட்ட கட்காரி, எனினும் அரசியலில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என்றும் கூறினார்.

Source: Maalaimalar

English summary

It is the Prime Minister not of desire ‘-‘ Nitin gadkari says

At least I have never dreamed about the Prime Minister, and no, it’s not that Central desire for road transport