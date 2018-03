பணிக்காலத்தில் கணவர் மரணம்: ராணுவ மையத்தில் பயிற்சி முடித்த 2 வீரப்பெண்மணிகள்

பணிக்காலத்தில் கணவர் மரணம் அடைந்தபோதிலும், ராணுவ மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற 2 வீரப்பெண்மணிகள் ராணுவத்தில் சேர உள்ளனர். ‘நாட்டுக்கு சேவை செய்வதுதான் பெருமை’, என்று உணர்ச்சிகரமாக கூறினார்கள்.

சென்னை: பணிக்காலத்தில் கணவர் மரணம் அடைந்தபோதிலும், ராணுவ மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற 2 வீரப்பெண்மணிகள் ராணுவத்தில் சேர உள்ளனர். ‘நாட்டுக்கு சேவை செய்வதுதான் பெருமை’, என்று உணர்ச்சிகரமாக கூறினார்கள். சென்னை பரங்கிமலையில் ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் (ஓ.டி.ஏ.) தமிழகம் தவிர வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் இங்கு பயிற்சி முடித்த வீரர்கள் ராணுவத்தில் இணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். பயிற்சி நிறைவு நாளில் நாகர்கோவிலை சேர்ந்த கபில் தனது குடும்பத்தினருடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம். அந்தவகையில் நடப்பாண்டில் 40 பெண்கள் உள்பட 255 ராணுவ வீரர்களுக்கு ஓ.டி.ஏ.-வில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இதில் வெளிநாட்டை சேர்ந்த 22 பேர்களும் அடங்குவர். கடந்த 49 வாரங்களாக நடந்து வந்த ராணுவ வீரர்-வீராங்கனைகளின் பயிற்சி நேற்று நிறைவடைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து ராணுவ அதிகாரிகளின் பயிற்சி நிறைவு மற்றும் அணிவகுப்பு விழா ஓ.டி.ஏ. வளாகத்தில் நேற்று அதிகாலை நடந்தது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக ஓ.டி.ஏ.-வின் லெப்டினென்ட் ஜெனரலும், தென் பிராந்திய ராணுவ தளபதியுமான திவான் ரபீந்திரநாத் சோனி, மேஜர் ஜெனரல் வி.வி.சவுத்லே உள்பட முக்கிய உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டார். அணிவகுப்பின் நிறைவில் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

சென்னை பரங்கிமலை ராணுவ மையத்தில் பயிற்சி முடிந்த 255 வீரர்களுக்கு நேற்று வழியனுப்பு விழா நடந்தது. பயிற்சி முடிந்த உற்சாகத்தில் ராணுவ வீரர்-வீராங்கனைகளை படத்தில் காணலாம். இதில் ‘வீரவாள்’ (ஸ்வார்ட் ஆப் ஆனர்) பரிசை அரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்த பிரீத்தி சவுத்ரி பெற்றார். அதனைத்தொடர்ந்து கமாண்டிங் அதிகாரி விவேக் சூரஜுக்கு தங்க பதக்கமும், டெல்லியை சேர்ந்த விரீத்தி வெள்ளி பதக்கமும், அதிகாரி அமன் பிரதாப் சாஹிக்கு வெண்கல பதக்கமும் வழங்கப்பட்டன. சிறந்த பயிற்சி அணியாக ஓ.டி.ஏ.வின் ‘பசந்தர் கம்பெனி’ அணி தேர்வு செய்யப்பட்டது. அத்துடன் அணிவகுப்பு பயிற்சி முடிந்தது. பயிற்சி முடித்த ராணுவ அதிகாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகத்துடன் கட்டிப்பிடித்து இனிப்பு வழங்கி மகிழ்ந்தனர். பின்னர் அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் ‘செல்பி’ எடுத்துக்கொண்டனர். பயிற்சி முடித்த அனைத்து ராணுவ அதிகாரிகளும் சில நாட்களில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணியில் சேர உள்ளனர். பயிற்சி நிறைவு விழாவில், உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த சுஷ்மிதா பாண்டே மற்றும் உத்தரகாண்டை சேர்ந்த நீட்டா தேஷ்வால் ஆகிய 2 வீரப்பெண்மணிகள் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தனர். இவர்கள் ராணுவத்தில் சேர பயிற்சி பெற்றதின் பின்னணி மிகவும் உருக்கமானது. அதன் விவரம் வருமாறு:- உத்தரபிரேதச மாநிலம் கோரக்பூரை சேர்ந்த சுஷ்மிதா பாண்டேவின் கணவர் நீரஜ் பாண்டே. ராணுவத்தில் மேஜராக பணியாற்றி வந்த இவர் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நடந்த விபத்தில் மரணம் அடைந்தார். கணவர் இறந்த வருத்தம் மனதில் இருந்தாலும், தானும் நாட்டுக்கு சேவை செய்ய ராணுவத்தில் சேர ஆயத்தமானார் சுஷ்மிதா. இவரது எண்ணத்தை பெருமிதத்துடன் வரவேற்ற ஓ.டி.ஏ.வும், கடந்த ஒரு வருடம் தீவிர பயிற்சி அளித்தது. அதனைத்தொடர்ந்து பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்த சுஷ்மிதா, லக்னோவில் ராணுவ பணியாற்ற இருக்கிறார். “நாட்டுக்கு சேவை செய்வது தான் எனக்கு பெருமை. என் உயிரும் பணிக்காலத்தில் போனால் மகிழ்ச்சி தான். எனது மகனையும் (ருத்ராஞ்ச் – 5 வயது) நிச்சயம் ராணுவத்தில் சேர்ப்பேன்”, என்று உறுதியாக கூறுகிறார் சுஷ்மிதா பாண்டே. உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனை சேர்ந்தவர் நீட்டா தேஷ்வால். அரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்த சேனா பதக்கம் வென்ற ராணுவ மேஜர் அமித் தேஷ்வாலை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். இவர்களுக்கு அர்ஜூன் (5) என்ற மகன் உள்ளான். இந்தநிலையில் அமித் தேஷ்வால், 2014-ம் ஆண்டு மணிப்பூரில் பயங்கரவாதிகளுடன் நடந்த தாக்குதலில் வீர மரணம் அடைந்தார். இதைத்தொடர்ந்து நீட்டா, கடந்த ஒரு வருடமாக ஓ.டி.ஏ.வில் தீவிர பயிற்சி பெற்றார். தற்போது அரியானாவில் ராணுவ பணியை தொடங்க உள்ளார். ‘எனது கணவரை நேசிக்கும் அளவுக்கு, ராணுவ பணியையும் நேசிக்கிறேன். என் மகனும் ராணுவத்தில் இணைந்தால் மகிழ்ச்சி அடைவேன். தேசத்துக்கு என்னால் முடிந்த சிறிய உதவியை செய்த திருப்தியை அடைவேன்’, என்று உணர்ச்சி பொங்க கூறுகிறார்.

Source: Maalaimalar

English summary

The death of her husband in service: at the center of the army training had finished 2 of veerapenmani

However, the death of her husband in the army at the Center are to join the army-trained 2 veerapenmani mental