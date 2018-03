அழகேசனுக்கு சிகிச்சை முடிந்து புழல் சிறையில் அடைப்பு

அழகேசனுக்கு சிகிச்சை முடிந்ததை அடுத்து, அவரை கே.கே.நகர் போலீஸார் புழல் சிறையில் அடைத்தனர். அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீஸார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

சென்னை கே.கே.நகர் மீனாட்சி கல்லூரி அருகே கடந்த 9-ம் தேதி அஸ்வினியின் கழுத்தை கொடூரமாக அறுத்த அழகேசன், அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயன்றார். அருகே இருந்தவர்கள் அவரை சுற்றிவளைத்துப் பிடித்து சரமாரியாக அடித்து உதைத்து, கட்டிப் போட்டனர்.

தகவல் கிடைத்து வந்த கே.கே.நகர் போலீஸார் அவரை கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் சேர்த்தனர்.

அவருக்கு டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர். “அழகேசனுக்கு பெரிய அளவில் காயம் இல்லை. கை, கால்களில் எலும்பு முறிவும் இல்லை. உடலில் ஆங்காங்கே லேசான காயங்கள் மட்டுமே இருந்தன. அதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது” என்று டாக்டர்கள் கூறினர்.

இந்நிலையில், அவருக்கு சிகிச்சை முடிந்ததை அடுத்து, நேற்று பகல் 12 மணி அளவில் மருத்துவமனைக்கு கே.கே.நகர் போலீஸார் வந்தனர். நீதிமன்றத்துக்கு நேற்று விடுமுறை என்பதால், சைதாப்பேட்டை பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட் மோகனாவின் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று, அவர் முன்பு அழகேசனை ஆஜர்படுத்தினர்.

அழகேசனை 15 நாள் நீதிமன்றக் காவலில் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்க மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவிட்டார். அதன்படி, அவரை போலீஸார் புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

போலீஸ் காவலில் எடுக்க முடிவு

நீதிமன்றக் காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அழகேசனை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கே.கே.நகர் போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர். அதற்கான பணியை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். அஸ்வினி கொலை தொடர்பான முழு தகவலையும் சேகரிக்கவே, அவரை காவலில் எடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

