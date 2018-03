சென்னையில் தொடரும் காதல் கொலைகள்

சென்னையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதல் விவகாரத்தில் தொடர்ந்து கொலைகள் நடக் கின்றன.

கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் ஐ.டி. ஊழியர் சுவாதி சரமாரி யாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். 2017-ம் ஆண்டு ஆதம்பாக்கத்தில் இந்துஜா என்ற இளம்பெண்ணை ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் வீடு புகுந்து எரித்துக் கொலை செய்தார். தற்போது கல்லூரி மாணவி அஸ்வினி, கல்லூரிக்கு அருகிலேயே கழுத்தை அறுத்து கொடூரமாக கொலை செய்யப் பட்டுள்ளார். சென்னையில் காதல் கொலைகள் தொடர்வது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

‘பிரச்சினைகளுக்கு கொலை தீர்வல்ல’

தென் சென்னை கூடுதல் காவல் ஆணையர் எம்.சி.சாரங்கன் கூறியபோது, ‘‘எந்த பிரச்சினை யாக இருந்தாலும் உடனே காவல்துறையை அணுகும் மனப்பான்மை அனைவரிடமும் வரவேண்டும். சிறு பிரச்சினை யாக இருக்கும்போதே எங்களிடம் வந்தால், முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்துவிடுவோம். காதல் விவகாரத்தில் அழகேசன் கொலை செய்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதனால், அஸ்வினி யின் வாழ்க்கையும் முடிந்து போய்விட்டது. அழகேசன் வாழ்க்கையும் சீரழிந்துவிட்டது. வன்முறை, பழிக்குப் பழி ஆகியவை எதற்கும் தீர்வாகாது. நடைமுறை வாழ்க்கை குறித்து யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்’’ என்றார்

Source: The Hindu

