காங்கிரஸ் சார்பில் 13-ம் தேதி டெல்லியில் விருந்து: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு சோனியா காந்தி அழைப்பு

காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வரும் 13-ம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற உள்ள இரவு விருந்தில் பங்கேற்க திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக திமுக தலைமை அலுவலகம் நேற்று வெளியிட்ட செய்தியில், “திமுக செயல் தலைவரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினை சனிக்கிழமை (மார்ச் 10) தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி வரும் 13-ம் தேதி காங்கிரஸ் சார்பில் டெல்லியில் நடைபெற உள்ள இரவு விருந்தில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 3-ம் தேதி காங்கிரஸ் பாஜக அல்லாத 3-வது அணி அமைக்க வேண்டும் என தெலங்கானா மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்த மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அதுதொடர்பாக திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக், ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா தலைவர் ஹேமந்த் சோரன், சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே உள்ளிட்டோருடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தி இருந்தார்.

மம்தா பானர்ஜியுடன் பேசியது குறித்து கருத்து தெரிவித்திருந்த ஸ்டாலின், “3-வது அணி குறித்து மம்தா பானர்ஜி பேசியது உண்மைதான். தற்போது காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில் திமுக உள்ளது. மக்களவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டு உள்ளதால் கூட்டணி குறித்து அப்போது முடிவு செய்யப்படும்” என்றார்.

இந்தச் சூழலில் வரும் 13-ம் தேதி காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் டெல்லியில் இரவு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இதில் பங்கேற்க பாஜகவை எதிர்க்கும் கட்சிகளுக்கு குறிப்பாக மாநிலக் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். வரும் 2019 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக வலுவான கூட்டணி அமைப்பதற்கு அஸ்திவாரமாக இந்த கூட்டம் அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.

Source: The Hindu

English summary

On behalf of the 13th Congress dinner in New Delhi: Sonia Gandhi, m.k. Stalin to call

The Congress Party, on behalf of the 13 plenary will be held in New Delhi to take part in the dinner party DMK Executive Chairman.