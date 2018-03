நடிகை கஸ்தூரியை கண்டித்து சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம்: சமூகநீதி சத்திரியர் பேரவையினர் 200 பேர் கைது

நடிகை கஸ்தூரியை கண்டித்து சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய சமூக நீதி சத்திரியர் பேரவையினர் 200 பேரை போலீஸார் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் வெள்ளம்புதூர் கிராமத்தில் கடந்த மாதம் 22-ம் தேதி சமூக விரோதிகளால் சிறுவன் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில் 14 வயது பெண்ணும், அவரது தாயும் பலத்த காயம் அடைந்து, சுயநினைவின்றி புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.

அது வன்னியர் சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தும் விதமாக இருப்பதாக கூறி, அவரைக் கண்டித்து சமூக நீதி சத்திரியர் பேரவையினர், சென்னை தேனாம்பேட்டை ஆலயம்மன் கோயில் அருகில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ரவிராஜ், பேரவையின் மாநில துணைத் தலைவர் பொன்.ஏழுமலை உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற 200 பேரை போலீஸார் கைது செய்து, மாநகராட்சி சமூக நலக்கூடத்தில் அடைத்து வைத்தனர். மாலையில் அவர்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இதுகுறித்து நிருபர்களிடம் பேரவையின் அமைப்புச் செயலாளர் எஸ்.எம்.குமார் கூறும்போது, ‘‘வெள்ளம்புதூர் கிராமத்தில் நடந்தது சமூக விரோதச் செயல். அங்கு சாதி சார்ந்த மோதல் நடக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனால், நடிகை கஸ்தூரி, வன்னியர் சமூகத்தை இழிவுபடுத்தி, சாதி மோதலுக்கு வித்திடுகிறார். இதைக் கண்டித்தும், அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோம்’’ என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Actress Kasturi condemning the demonstration in Chennai: peravainar 200 arrested justice Kshatriyas

Actress Kasturi in Chennai organised a demonstration to denounce the social justice peravainar 200 people in police hands Kshatriyas