சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள ஓடிஏவில் வெற்றிகரமாக பயிற்சியை நிறைவு செய்த 255 ராணுவ அதிகாரிகள்: ஹரியாணாவை சேர்ந்த பெண் அதிகாரிக்கு ‘வீர வாள்’ பதக்கம்

சென்னையில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் 255 ராணுவ அதிகாரிகள் வெற்றிகரமாக தங்களது பயிற்சியை நேற்று நிறைவு செய்தனர்.

சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் (ஓடிஏ) ஆண், பெண் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஓடிஏவின் 105-வது குழுவில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 196 ஆண் அதிகாரிகள், 37 பெண் அதிகாரிகள், பூடான், ஆப்கானிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் ஆகிய வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 19 ஆண் அதிகாரிகள் மற்றும் 3 பெண் அதிகாரிகள் என மொத்தம் 255 பேருக்கு 49 வாரம் ராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அவர்களுக்கான பயிற்சி நிறைவு விழா ஓடிஏவில் நேற்று நடைபெற்றது.

இதில் இந்திய ராணுவத்தின் தெற்கு பிராந்தியத் தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் டி.ஆர். சோனி பங்கேற்று அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து, பயிற்சி காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அவர் பதக்கங்கள் வழங்கி கவுரவித்தார். அதன்படி, ஹரியாணாவைச் சேர்ந்த பிரீத்தி சவுத்ரி என்ற அதிகாரி சிறந்த அதிகாரிக்கான ‘வீர வாள்’ பதக்கத்தைப் பெற்றார். இதன்மூலம் ஓடிஏ-வின் 55 ஆண்டு கால வரலாற்றில் வீர வாள் பதக்கம் பெறும் 3-வது பெண் அதிகாரி என்ற சிறப்பை பிரீத்தி பெற்றார். ராணுவ அதிகாரிகள் விவேக் சூரஜ், விரீத்தி, அமன் பிரதாப் சஹி ஆகியோர் முறையே தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கங்கள் பெற்றனர்.

அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு லெப்டினனட் ஜெனரல் டி.ஆர். சோனி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: இளைஞர்களிடம் ராணுவத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு கள் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, பொறியியல் படித்த மாணவர்கள் பலரும் ராணுவத்தில் சேர்வதற்கு அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இந்திய ராணுவத்தில் தொழில்நுட்ப ரீதியான மேம்பாட்டுப் பணிகள் பெரிய அளவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் மூலம், நம்முடைய ராணுவத்தின் வலிமை மேலும் அதிகரிக்கும்.

தற்போதைய சூழலில் வான் பாதுகாப்பு, பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளில் பெண் அதிகாரிகளைச் சேர்த்து வருகிறோம். நேரடித் தாக்குதல் நடத்தும் இன்ஃபெண்ட்ரி உள்ளிட்ட பிரதான பிரிவுகளில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க எதிர்காலத்தில் முயற்சி கள் எடுக்கப்படும் என்றார்.

Source: The Hindu

