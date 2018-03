வெப்பநிலை அதிகரித்து வரத்து குறைகிறது: கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை உயர்வு

தமிழகம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதால், காய்கறி விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. அதனால் கோயம்பேடு சந்தைக்கு காய்கறிகள் வரத்து குறைந்து, அவற்றின் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

தமிழகம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகம், ஆந்திராவில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை உயர்ந்து வருகிறது. அதனால் காய்கறிகளின் விளைச்சல் குறைந்து கோயம்பேட்டுக்கு வரும் காய்கறிகளின் அளவு குறைந்துள்ளது. அதன் காரணமாக அவற்றின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

கோயம்பேடு சந்தையில் கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.5-க்கு விற்கப்பட்டது. இது நேற்று ரூ.10 ஆக உயர்ந்தது. மேலும் கத்தரிக்காய் ரூ.10, உருளைக்கிழங்கு ரூ.17, அவரைக்காய் ரூ.18, வெண்டைக்காய் ரூ.16, முள்ளங்கி ரூ.8, பாகற்காய் ரூ.17, புடலங்காய் ரூ.13, முருங்கைக்காய் ரூ.25 என விலை உயர்ந்துள்ளது. மற்ற காய்கறிகளான வெங்காயம் ரூ.16, சாம்பார் வெங்காயம் ரூ.28, பீன்ஸ் ரூ.20, முட்டைக் கோஸ் ரூ.6, கேரட் ரூ.20, பீட்ரூட் ரூ.7, பச்சை மிளகாய் ரூ.10 என விற்கப்பட்டு வருகின்றன.

காய்கறி விலை உயர்வு தொடர்பாக கோயம்பேடு மலர், காய், கனி வியாபாரிகள் நலச் சங்க பொதுச்செயலர் சுகுமார் கூறும்போது, “தற்போது எல்லாப் பகுதிகளிலும் வெயில் அதிகரித்திருப்பதால், காய்கறி விளைச்சல் குறைந்து வருகிறது. அதன் காரணமாக கோயம்பேடு சந்தைக்கு வரும் காய்கறிகளின் அளவும் 10 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக அவற்றின் விலை உயரத் தொடங்கியுள்ளது. மார்ச் 25-ம் தேதிக்கு மேல் காய்கறிகளின் விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

