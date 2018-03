கருணை இல்லம் தொடர்பான வழக்கில் ஆய்வாளர் பதிலளிக்க உத்தரவு

பாலேஸ்வரம் கருணை இல்லத்தின் மீது வழக்குப் பதியக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், சாலவாக்கம் காவல் ஆய்வாளர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே பாலேஸ்வரம் புனித ஜோசப் கருணை இல்லத்தில் தங்கியிருக்கும் முதியவர்கள் மர்மமான முறையில் இறப்பதாகவும், இறந்த பின்னர் அவர்களது எலும்புகள் பதப்படுத்தப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு சுதேசி பெண்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் தமிழக டிஜிபி-யிடமும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சாலவாக்கம் காவல் நிலையத்திலும் புகார் கொடுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த கருணை இல்லம் மீதும், அதன் நிர்வாகிகள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி அந்த சங்கத்தின் தலைவர் கலைச்செல்வி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எம்.எஸ்.ரமேஷ், இதுதொடர்பாக சாலவாக்கம் காவல் ஆய்வாளர் வரும் மார்ச் 16-க்குள் பதிலளிக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

In the case of inspectors respond to orders related to Mercy Home

Baleswaram karunai Illam entries on the case filed in the case, demanding salavakkam police aivalarani