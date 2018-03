மார் 15-இல் கட்சியின் பெயரை அறிவிக்கிறார் டிடிவி தினகரன்

சென்னை: மார்ச் 15-ஆம் தேதி கட்சியின் பெயரையும் கட்சிக் கொடியையும் டிடிவி தினகரன் அறிமுகப்படுத்துகிறார். அதிமுகவை எடப்பாடி அணியிடம் இருந்து மீட்க டிடிவி தினகரன் முயற்சி மேற்கொண்டார். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆர்கே நகர் தேர்தலில் அதிமுக அம்மா அணி என்ற சார்பில் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். என்ன பெயர்கள் இதைத் தொடர்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனிக் கட்சியாக செயல்படுவதற்கு பெயரை வழங்கக் கோரி தேர்தல் ஆணையத்தை நாடினார். அப்போது அனைத்திந்திய அண்ணா எம்ஜிஆர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், எம்ஜிஆர் அம்மா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், எம்ஜிஆர் அம்மா திராவிட கழகம் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை கொடுக்குமாறு டிடிவி தினகரன் கேட்டுள்ளார். எதிர்ப்பு இந்நிலையில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் பெயர்களை டிடிவி தினகரன் தனது கட்சிக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்று ஓபிஎஸ், எடப்பாடி தரப்பிலிருந்து ஏற்கெனவே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எது கிடைத்தாலும் நன்மை இவர்களின் பெயர்கள் இல்லாமல் தினகரன் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் இல்லை. மேற்கண்ட 3 பெயர்களில் எது கிடைத்தாலும் தினகரனுக்கு நன்மைதான். முதல் இரண்டு பெயர்களை சுருக்கினால் அதிமுக என்று வரும். அறிக்கை எனவே எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் பெயர்களை பயன்படுத்தாமல் அவர் கட்சியின் பெயர் இல்லை என்றாகிவிட்டது. இதுகுறித்து டிடிவி தினகரன் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: கட்சியின் கொடி மதுரை மேலூரில் 15-ஆம் தேதி நடக்கும் விழாவில் கட்சியின் பெயர் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அன்று காலை 9 மணிக்கு கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டு பெயர் அறிவிக்கப்படும். அனைவரும் வாரீர் அதிமுகவை கைப்பற்றும் வரை தனி ஒரு இயக்கமாக செயல்படுவோம். மேலூரில் நடைபெறும் கூட்டத்துக்கு தொண்டர்கள் வருமாறு தனது அறிக்கையில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

