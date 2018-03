வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ அதிகாரி நீரஜ் பாண்டே: எனது கணவரின் தேசப் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொள்வேன் – ராணுவத்தில் சேர்ந்த மனைவி பெருமிதம்

சென்னை ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் தனது பயிற்சியை நேற்று நிறைவு செய்த ராணுவ அதிகாரி சுஷ்மிதா ‘என் கணவர் விட்டு சென்ற தேசப் பணியை நான் தொடர்வேன்’ என பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

சென்னை ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் (ஓடிஏ) 40 பெண் அதிகாரிகள் உட்பட 255 அதிகாரிகள் தங்களது ராணுவ பயிற்சியை நேற்று நிறைவு செய்தனர். இதில் 2 பெண் அதிகாரிகள் மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள்.

ஒருவர் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சுஷ்மிதா பாண்டே (32). அவருடைய கணவர் மேஜர் நீரஜ் பாண்டே. இவர் ராணுவத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது கடந்த 2015-ம் ஆண்டு நடந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார். கணவரை இழந்த ஓராண்டுக்குள்ளாகவே சுஷ்மிதா ராணுவ தேர்வில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றார். பின்னர், ஓடிஏ-வில் சேர்ந்து 49 வார பயிற்சியை நேற்று வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தார்.

இந்த வெற்றி குறித்து லெப்டினன்ட் சுஷ்மிதா பாண்டே ‘தி இந்து’விடம் கூறியதாவது:

என்னுடைய கணவர் உயிருடன் இருக்கும் போது ராணுவ பணி குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை பெருமிதத்துடன் கூறிக் கொண்டே இருப்பார். அதனால், அவரின் இறப்புக்கு பிறகு நானும் ராணுவத்தில் சேர முடிவு செய்தேன். இதற்கு எனது குடும்பத்தினர் முதலில் சம்மதிக்கவில்லை. பின்னர், மிகுந்த வற்புறுத்தலுக்கு பிறகே சம்மதம் தெரிவித்தனர். நான் எனது பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்து ராணுவ அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்துள்ளது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இனி என் கணவர் விட்டுச் சென்ற தேசப் பணியை நான் தொடர்வேன். இவ்வாறு அவர் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

மற்றொருவர் டேராடூனைச் சேர்ந்த நீட்டா தேஸ்வால் (33). இவருடைய கணவர் மேஜர் அமித் தேஸ்வால் மணிப்பூரில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது உயிரிழந்தார். சுஷ்மிதாவை போலவே இவருக்கும் ராணுவத்தில் சேர்வதற்கு வயது தளர்வு அளிக்கப்பட்டது.

ஓடிஏ பயிற்சி அனுபவம் குறித்து அவரிடம் கேட்டபோது, “எனது கணவர் ராணுவப் பணியின்போது உயிரிழந்த காரணத்தால் எனக்கு வயது தளர்வு மட்டுமே சலுகையாக அளிக்கப்பட்டது. மற்றப்படி, பயிற்சியின்போது எவ்வித சலுகையும் கிடையாது. இதனால், உடல் ரீதியாக பல்வேறு சவால்களை சந்தித்தேன். ஒரு கி.மீ கூட ஓடி பழக்கமில்லாத நான் தற்போது தினமும் 30 கி.மீ ஓடும் அளவுக்கு பயிற்சி எடுத்துள்ளேன்.

ஓடிஏ-வில் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சியால் உடல் மற்றும் மன ரீதியாக உறுதி பெற்றுள்ளேன். தேசத்துக்கு சேவையாற்ற கிடைத்துள்ள இந்த வாய்ப்பை எண்ணி மிகவும் பெருமிதமாக உள்ளது” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

The heroic dead, army officer, Neeraj Pandey says: my husband and I will continue to carry out the work of the land-army wife proud of belonging

The Madras army officers training centre yesterday in his training completed, “said army officer Sushmita kanavar