உ.பியில் சூடுபிடித்த கோராக்பூர், பஹல்பூர் இடைத்தேர்தல்!

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள கோராக்பூர், பஹல்பூர் ஆகிய லோக்சபா தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. உத்தர பிரதேச முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் பதவியேற்ற காரணத்தால் அவர் தனது எம்.பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் கோராக்பூர் தொகுதி காலியானது,. அதேபோல் கேசவ்பிரசாத் மவுரியா துணை முதல்வராக பதவியேற்றத்தால் பஹல்பூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி காலியானது. இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கும்தான் இப்போது தேர்தல் நடக்கிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. இதில் பாஜக, காங்கிரஸ் தனித்து போட்டியிடுகிறது. சமாஜ் வாதி கட்சிக்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஆதரவு அளித்துள்ளது. இதனால் தேர்தல் மும்முனை போட்டியாகி இருக்கிறது. இதற்காக கோராக்பூரில் 2141 வாக்குசாவடிகளும், பஹல்பூரில் 2059 வாக்குசாவடிகளும் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த தேர்தல் யோகி ஆதித்யநாத்தின் ஆட்சியை மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்களா என்பதை வெளிப்படுத்தும் என்பதால் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

