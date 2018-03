ராஜீவ் கொலை குற்றவாளிகளை விடுவிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் : அமைச்சர் செல்லூர் ராஜீ தகவல்

மதுரை: ராஜீவ் கொலை குற்றவாளிகள் விடுதலை விவகாரத்தில் முதல்வர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜீ தெரிவித்துள்ளார். மதுரையில் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்கும் அதிநவீன வாகனத்தை தொடங்கி வைத்த பின் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜீ பேட்டியளித்துள்ளார். டிடிவி.தினகரன் புதிய கட்சி தொடங்குவது குறித்த கேள்விக்கு அரசியல் பேச விரும்பவில்லை என அமைச்சர் மழுப்பலான பதிலை தெரிவித்தார்.

The assassination of Rajiv Gandhi Government to release criminals to take action: Minister chellur Raju information

