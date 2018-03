காவிரி வழக்கில் தமிழக அரசு சரியாக வாதாடவில்லை : வைகோ குற்றச்சாட்டு

மதுரை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல் மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்துகிறது என வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார். காவிரி வாரியத்தை அமைக்க கூடாது என்று மத்திய அரசு முடிவு எடுத்துள்ளதாக வைகோ பரபரப்பு புகார் தெரிவித்துள்ளார். காவிரி வழக்கில் தமிழக அரசு சரியாக வாதாடவில்லை என்று வைகோ மதுரையில் பேட்டியளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the case of the Government of Tamil Nadu is not exactly arguing Cauvery: Vaiko

Central Government Management Board set up at Madurai: Cauvery is dilly-dallying accused Vaiko. Saffron