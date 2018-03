ராணுவத்தில் பெண்கள் அதிகம் இருக்க வேண்டும்: நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல்

ராணுவத்தின் முப்படைகளிலும் அதிக அளவில் பெண்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தினார்.

மகளிர் தினத்தையொட்டி, இந்திய ராணுவத்தின் மருத்துவ சேவைப் பிரிவில் பணிபுரியும் பெண் அதிகாரிகள் சார்பில் டெல்லியில் நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில் பங்கேற்று நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதாவது:

இன்றைய காலகட்டத்தில், அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் சாதனைப் புரிந்து வருகின்றனர். பெண்கள் கால் பதிக்காத துறைகளே இல்லை என்று கூறும் அளவுக்கு, அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கள் முன்பு வரும் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு முன்னேற வேண்டும்.

பெண்களின் வளர்ச்சி விகிதம் அதிகரித்து வரும் இந்த சமயத்திலும், பல துறைகளில் பெண்கள் நிராகரிக்கப்படுவது தொடர்ந்து வருகிறது. இது மிகவும் வேதனை தருவதாக உள்ளது. பெண் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நிராகரிப்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அதேபோல், நாட்டை பாதுகாக்கும் ராணுவத் துறையில் பெண்கள் அதிக அளவில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம். இதற்கான நடவடிக்கைகளை ராணுவம் மேற்கொள்ளும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

More women in the army must be one of the following: Nirmala Seetharaman emphasis

