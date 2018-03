‘நல்ல நாள்’ பிரச்சாரமே பாஜக.வுக்கு எதிராக மாறும்; மோடியை மீண்டும் பிரதமராக விடமாட்டோம்: மும்பையில் நடந்த மாநாட்டில் சோனியா காந்தி பேச்சு

‘‘இந்தியா ஒளிர்கிறது என்ற கோஷத்தை போலவே, நல்ல நாள் கோஷமும் பாஜக.வுக்கு எதிராக மாறும். நரேந்திர மோடியை மீண்டும் பிரதமராக வரவிட மாட்டோம்’’ என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி கூறினார்.

‘இந்தியா டுடே’ சார்பில் மும்பையில் மாநாடு நடைபெற்றது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு பேச்சாளராக பங்கேற்ற சோனியா காந்தி மாநாட்டில் கூறியதாவது:

நாட்டில் மோடி அரசு தினந்தோறும் மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது. வரும் 2019-ம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் மோடியை மீண்டும் பிரதமராக வரவிடாது. கடந்த 2004-ம் ஆண்டு, ‘இந்தியா ஒளிர்கிறது’ என்ற கோஷத்தை வாஜ்பாய் அரசு முன்வைத்தது. அதுவே பாஜக.வுக்கு எதிராக மாறியது. அதேபோல், தற்போது ‘நல்ல நாள்’ (அச்சே தின்) என்ற கோஷமும் பாஜக.வுக்கு எதிராக மாறும். நாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவோம்.

ஒத்த கருத்துடைய கட்சித் தலைவர்களை அடிக்கடி சந்தித்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்து பேச முயற்சித்து வருகிறோம். கடந்த காலங்களில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து செயல்பட்டிருக்கிறோம்.

மக்களின் கருத்துச் சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறது. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பியவர்களைப் பற்றி தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. அவர்கள் மீது அவதூறு சொல்கின்றனர். இவற்றின் மூலம் வரலாற்றை மாற்றி எழுத முயற்சி நடக்கிறது.

மாற்று குரல்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றன, வன்முறை, கொலைகள் கூட நடக்கின்றன. ஒருவர் தான் விரும்பியபடி திருமணம் செய்து கொள்வது, உணவு உண்பது, கருத்து வேறுபடுவது போன்ற எல்லாவற்றின் மீதும் தாக்குதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன

எதிர்காலத்தில் நேரு – காந்தி குடும்பத்தை சேராத ஒருவர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராகலாம்.

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 2014-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகா நாடு (பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு) வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. அதற்கு முன்னர் நாடு வளர்ச்சி அடையவில்லையா? நான்கு ஆண்டுக்கு முன்னர்தான் இந்தியா வளர்ச்சியடைய தொடங்கியது என்று கூறுவது, நமது மக்களின் திறமைகளை அவமானப்படுத்துவது ஆகாதா?

இவ்வாறு சோனியா காந்தி பேசினார். – ஐஏஎன்எஸ்

