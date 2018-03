ரஜினிகாந்த் இமயமலைக்கு புறப்பட்டார்: 15 நாட்கள் தங்குவதாக தகவல்

சென்னையில் இருந்து ரஜினிகாந்த் நேற்று இமயமலைக்கு புறப்பட்டார். அங்கு 15 நாட்கள் தங்கப்போவதாக அவர் கூறினார்.

தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள ரஜினிகாந்த், தனது ரசிகர் மன்றத்தை ரஜினி மக்கள் மன்ற மாக மாற்றினார். அதற்கு மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அரசியல் வேலைகளுக்கு நடுவே, திரைப்படப் பணிகளையும் ரஜினிகாந்த் ஒருங்கே கவனித்துவருகிறார். இதற்கிடையில், அவர் இமயமலைக்கு பயணம் செல்லப்போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து அவர் நேற்று விமானம் மூலம் இமயமலைக்குப் புறப்பட்டார். முன்னதாக, தனது போயஸ் தோட்ட இல்லம் முன்பும், விமான நிலையத்திலும் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இமயமலை செல்கிறேன். அங்கு குறைந்தபட்சம் 15 நாட்கள் தங்குவேன். மேலும் அதிக நாட்கள் தங்குவது பற்றி, அங்கு போன பிறகு தான் முடிவு செய்வேன்.

இமயமலையில் இருந்து திரும்பிய பிறகு அரசியல் ரீதி யான முக்கிய முடிவுகள் எதுவும் வெளியாகுமா என்று கேட்கிறீர்கள். அதுபோல எதுவும் இல்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

‘‘தமிழகத்தில் திருவெறும்பூர் உஷா, சென்னை அஸ்வினி ஆகிய இரு பெண்களின் இறப்பு குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?’’ என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, அவர் பதில் அளிக்க வில்லை.

சென்னையில் இருந்து விமானத்தில் இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலம் சிம்லாவுக்கு செல்லும் அவர், அங்கிருந்து தர்மசாலா, உத்தராகண்ட்டில் உள்ள ரிஷிகேஷ் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்கிறார். இப்பயணத் தில் தனது ஆன்மிக வழிகாட்டிகள், குருமார்களை சந்தித்து ஆசி பெறுவதுடன், ரிஷிகேஷில் தான் கட்டியுள்ள பாபாஜி ஆசிரமத்துக்கு சென்று, அங்கு நடைபெறும் விரிவாக்கப் பணிகளையும் பார்வையிடுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

Source: The Hindu

Rajinikanth went to Himalayas: 15 days of stay information

Rajnikanth in Chennai from yesterday went to the Himalayas. There is going to stay for 15 days, he said.

