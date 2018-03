ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் அரசுக்கு ரூ.12,636 கோடி இழப்பு: காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குலாம் நபி, ரன்தீப் குற்றச்சாட்டு

ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் ரூ.12,636 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக அந்த கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் குலாம் நபி ஆசாத், ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா கூறியதாவது: கடந்த 11 மாதங்களுக்கு முன்பு கத்தாரும் எகிப்தும் பிரான்ஸிடம் இருந்து ரபேல் போர் விமானங்களை கொள்முதல் செய்துள்ளன. அந்த நாடுகளுக்கு ஒரு விமானம் ரூ.1,319.80 கோடி என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இந்தியாவுக்கு ஒரு விமானம் ரூ.1,670.70 கோடி என்று விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கத்தார், எகிப்து நாடுகளுக்கு விற்றதைவிட ரூ.351 கோடி கூடுதல் விலைக்கு இந்தியாவுக்கு போர் விமானம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பிரான்ஸிடமிருந்து 36 ரபேல் போர் விமானங்களை மத்திய அரசு வாங்குகிறது. அந்த வகையில் அரசுக்கு ரூ.12,636 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ரபேல் போர் விமான கொள்முதல் தொடர்பான விவரங்களை வெளியிட மத்திய அரசு மறுத்து வருகிறது.

கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 126 ரபேல் போர் விமானங்களை வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் நரேந்திர மோடி அரசு 36 ரபேல் போர் விமானங்களை மட்டுமே வாங்குகிறது. தேச நலன், மற்றும் பாதுகாப்பை பாஜக அரசு விட்டுக்கொடுத்துள்ளது.

இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிதின் கட்கரி பதில்

காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மும்பையில் நேற்று கூறியதாவது: ரபேல் போர் விமான கொள்முதலில் எவ்வித ஊழலும் நடைபெறவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து தேசவிரோத கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகிறது. கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ரபேல் போர் விமானம் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஊழல் நடந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் காரணமாக 6 ஆண்டுகள் வரை ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யவில்லை.

வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் வங்கி மோசடிக்கும் பாஜகவுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது. முந்தைய அரசு ஆட்சியில்தான் அவர் வங்கியில் கடன் பெற்றுள்ளார். வங்கி மோசடியில் ஈடுபட்டு வெளிநாடுகளுக்கு தப்பியோடிய நீரவ் மோடி, லலித் மோடி, விஜய் மல்லையா ஆகியோர் மீது மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பாஜகவின் செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளது. வரும் மக்களவைத் தேர்தலிலும் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Rafael warplane contract to the Government of RS. 12,000 in 636 crore loss: Congress leaders, gulam Nabi, randeep allegations

Rafael warplane contract RS. 12,000 in 636 crore loss that has accused the Congress Party.

Susanna