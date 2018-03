ஆன்மீக பயணத்தில் இருக்கிறேன்.. அரசியல் பேச மாட்டேன்.. சிம்லாவில் ரஜினி பேட்டி

சிம்லா: ஆன்மிக பயணமாக இமயமலைக்கு வந்துள்ளதால் அரசியல் பேச மாட்டேன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேட்டி அளித்துள்ளார். நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது இமயமலை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கிறார். நேற்று விமான நிலையத்தில் அவரிடம் சமீபத்தில் மரணம் அடைந்த திருச்சி உஷா குறித்தும், கொல்லப்பட்ட கல்லூரி மாணவி அஸ்வினி குறித்தும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு ரஜினி பதில் அளிக்கவில்லை. பத்திரிக்கையாளர்கள் கூப்பிட்டும் அவர் திரும்பி பார்க்காமல் சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் தற்போது ஏன் பத்திரிக்கையாளர்களிடம் பேசவில்லை என்பதற்கு ரஜினி பதில் அளித்துள்ளார். அதில் ஆன்மிக பயணமாக இமயமலைக்கு வந்துள்ளதால் அரசியல் பேச மாட்டேன்.இது புனிதமான இடம், இங்கே அரசியல் பேச விரும்பவில்லை.” என்றார். இமாச்சல பிரதேசம் பாலம்பூரில் தற்போது அவர் இருக்கிறார். இந்த பயணம் முடியும் வரை அரசியல் குறித்து பேச மாட்டேன் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

Source: OneIndia

English summary

Spiritual journey I have in. .. I will not talk politics. Rajini interview in Shimla

Shimla: spiritual journey has come to the Himalayas so I shall not speak of politics has given an interview with actor rajinikanth.

