கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தல் குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுகவினர் மோதல்

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் அதிமுக கூட்டத்தில் அமைச்சர் முன்னிலையில் நிர்வாகிகள் மோதியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் நாற்காலிகள் வீசப்பட்டு மோதல் ஏற்பட்டது. அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் ஆதாவாளர்கள் மோதிக் கொண்டனர். கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தலில் யார் நிற்பது என்பது குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மோதல் ஏற்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

