உ.பி மாநிலங்களவை தேர்தலில் மாயாவதி கட்சிக்கு காங்கிரஸும் ஆதரவு

உபி மாநிலங்களவை தேர்தலில் மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜுக்கு காங்கிரஸும் தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன் அக்கட்சிக்கு அகிலேஷ் தலைமையிலான சமாஜ்வாதி ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்திருந்தது.

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையின் 10 உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இவற்றில், பாஜகவிற்கு 8, சமாஜ்வாதிக்கு ஒரு இடமும் கிடைக்கும். மீதம் உள்ள மற்றொரு இடத்தில் கூடுதலான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு கிடைத்தால் அந்த இடம் மாயாவதி கட்சிக்கு கிடைக்கும்.

இந்நிலையில், உபியின் கோரக்பூர் மற்றும் பூல்பூர் ஆகிய இருமக்களவை தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி அதில் தம் வேட்பாளர்களை அறிவிக்க பகுஜன் சமாஜ் அதை செய்யவில்லை. இந்தவேளையில், சமாஜ்வாதி தமது எம்எல்ஏக்களின் 10 கூடுதல் வாக்குகளை மாயாவதி கட்சிக்கு அளிப்பதாக அறிவித்தது.

இதன் காரணமாக பகுஜன் சமாஜும் இடைத்தேர்தலின் இருதொகுதிகளிலும் தம் கட்சியினர் ஆதரவு சமாஜ்வாதிக்கு அளிக்க முடிவு செய்தது. ஆனால், காங்கிரஸுக்கு இந்த ஆதரவு அளிக்கபப்டவில்லை. எனினும், காங்கிரஸ் தம்முடைய ஆதரவை மாநிலங்களவை தேர்தலில் பகுஜம் சமாஜுக்கு அளிப்பதாக தற்போது அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து லக்னோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உபி மாநில காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவர் அஜய்குமார் லாலு கூறுகையில் ‘‘எங்கள் எம்எல்ஏக்கள் 7 பேரின் வாக்குகள் மாநிலங்களவை தேர்தலில் மாயாவதி தலைமையிலான பகுஜன் சமாஜுக்கு அளிப்பார்கள்.’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மார்ச் 23-ல் நடைபெறும் மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை இறுதி நாளாகும். சமாஜ்வாதி சார்பில் ஜெயாபச்சனுக்கு நான்காவது முறையாக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பகுஜன் சமாஜ் தன் வேட்பாளராக பீம்ராவ் அம்பேத்கர் என்பவரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வைத்துள்ளது. எடாவாவை சேர்ந்த இவர் மாயாவதியின் ஜாதவ் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்.

மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண்ஜேட்லியின் பெயர் மட்டுமே அறிவித்துள்ள பாஜக மற்ற 7 உறுப்பினர்களுக்கான வேட்பாளர்களை இன்று அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அனைத்து 10 உறுப்பினர்களும் மாநிலங்களவைக்கு போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகத் தெரிகின்றன.

