கொத்தக்குளம்: செங்கம் அருகே கொத்தக்குளத்தில் புதிதாக கட்டபட்டு வரும் தேவாலயத்தின் சுவா் இடிந்ததில் 3 பேர் காயமடைந்தனர். சுவர் இடிந்ததில் காயம் அடைந்த உசேன், ஏழுமலை, வனிதா ஆகியோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The walls of the newly constructed Church fall 3 injured

