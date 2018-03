ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை அருகே ரப்பர் மிதியடி தயாரிக்கம் தொழிற்சாலையில் திடீரென தீவிபத்து ஏற்பட்டது. சிப்காட் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் பல லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின.

Source: Dinakaran

English summary

Rubber shoes factory fire

Ranipet, near the rubber boots for the synthesis: ranipet suddenly fire broke out in the factory. Sipk