கரூர்: கரூரில் உள்ள ஏமூர் புதூர் காலனியில் ஐஸ் சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வீதிதோறும் ஜெகன் ஐஸ் நிறுவனம் விற்பனை செய்த ஐஸ்கட்டியில் பள்ளி இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

In Karur ice ate 20 children vomiting, fainting

Karur district: Karur yemoor pudur in colony eat ice in 20 children vomiting, dizziness due to hospital