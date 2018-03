‘‘விதிமீறினால் புகைப்படம், விடியோ எடுங்கள்’’ – போலீஸாருக்கு கிரண்பேடி உத்தரவு

புதுச்சேரிபோக்குவரத்து விதிமீறல் இருந்தால், வாகனம் ஓட்டுபவர்களை நிறுத்த வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுக்குமாறு போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

காலையில் சிக்னலில் பணியில் இருப்பது அவசியம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். புதுச்சேரி காவலர் பயிற்சிப்பள்ளியில் புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல் நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களுக்கான வி-ழிப்புணர்வு ஆலோசனைக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இதில் ஆளுநர் கிரண்பேடி பங்கேற்று பேசியதாவது:

‘‘போக்குவரத்து போலீஸார் கடமைகளை செய்ய தொழில்நுட்பத்தை உகந்த முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். போலீஸார் அனைவரும் ஒரு வாட்ஸ் அப் குழுவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். இந்த குரூப்பில் நாள்தோறும் சட்டத்தின் ஒரு பிரிவு குறித்த விவரங்களை இன்ஸ்பெக்டர் அனுப்ப வேண்டும்.

இது போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு சட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வைக்கும். போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் இருக்கும் நேரத்தில் சீரமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். போக்குவரத்து விதிமீறல் இருந்தால், மீறி வாகனம் ஓட்டுபவர்களை நிறுத்த வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்து விதிமீறல் குறித்து அவருக்கு புகார் அனுப்புங்கள்.

பின்னர் போக்குவரத்து விதிமீறல் குறித்து அவர் மீது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுங்கள். சிக்னல்களில் கேமராக்கள் பொருத்துவதற்கு நிதி கிடைக்கும் வரை உங்களது செல்போன்களில் போக்குவரத்து விதிமீறல் குறித்து பதிவு செய்யுங்கள்.

தினமும் காலை 8 மணிக்கு அனைத்து சிக்னல்களிலும் விதிமீறல் குறித்து வீடியோவாக பதிவு செய்ய வேண்டும். . உயர் அதிகாரிகள் தினமும் காலை சிக்னல் பகுதிகளுக்குச் சென்று போக்குவரத்தை சீரமைக்க திட்டமிட்டு பணியாற்ற வேண்டும்’’ எனக்கூறினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் டிஜிபி சுனில்குமார் கவுதம் மற்றும் அதிகாரிகள், போலீஸார் கலந்து கொண்டனர்.

