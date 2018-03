‘‘சிறையில் சசிகலாவுக்கு உதவியது ஏன்?’’ – கர்நாடக அரசை கலைக்க எடியூரப்பா வலியுறுத்தல்

கர்நாடகாவில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்க்குலைந்துள்ளதால் காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைத்துவிட்டு, குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் எடியூரப்பா போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பெங்களூருவில் நேற்று எடியூரப்பா செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாது:

கர்நாடக மாநிலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கொலை, கொள்ளை, வன்முறை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஹாரீஸ் மகன் முகமது நலபாட் கல்லூரி மாணவரை கொடூரமாக தாக்கியது பெங்களூருவையே அதிர வைத்துள்ளது. அதிகரித்துவரும் பாலியல் பலாத்காரம், அரசியல் எதிரிகள் மீதான தாக்குதல் போன்ற வன்முறை சம்பவங்களால் கர்நாடகாவில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது.

லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி விஸ்வநாத் ஷெட்டி மீது அவரது அலுவலகத்திலே கொலை வெறி தாக்குதல் நடந்துள்ளது. மாநிலத்தில் நீதிபதிக்கே உரிய பாதுகாப்பு இல்லாத போது, பொதுமக்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கிடைக்கும்? தலித்துகள் மீது வரலாறு காணாத அளவுக்கு வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதையெல்லாம் எல்லாம் பார்க்கும் போது கர்நாடகாவில் குண்டர் ஆட்சி நடைபெற்று வருவது வெளிப்படையாக தெரிகிறது.

ஊழல் வழக்கில் சிக்கி கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு வசதி செய்யுமாறு சித்தராமையா உத்தரவிட்டுள்ளார். ஒரு கைதிக்கு முதல்வர் சிறப்பு வசதி செய்ய சொல்வது கேலி கூத்தாக இருக்கிறது.

இதனால் கர்நாடகாவில் உடனடியாக சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும். குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்ப்படுத்த வேண்டுமென ஆளுநர் வாஜூபாய் வாலாவுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம்.

இதே போல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்து கர்நாடகாவின் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து மனு அளித்திருக்கிறோம். எங்களது கோரிக்கையை ஏற்று உடனடியாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்ப்படுத்த வேண்டும். அப்போது தான் கர்நாடக மக்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பும், நிம்மதியும் கிடைக்கும்” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

” In jail, shashikala I helped? ‘-the Karnataka Government dissolved yediyurappa emphasis

Law and order seerkulaindhu in Karnataka since it has to dissolve the Congress and President’s rule