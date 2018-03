கோவை: கோவை மத்திய சிறையில் உயிரிழந்த கைதியின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ரிஸ்வான் மரணத்துக்கு நீதிகேட்டு உறவினர்கள் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Coimbatore Central Jail prisoner who died in the struggle to buy the body refused to

Coimbatore: Coimbatore Central prison died in prisoner’s body refused to buy relatives staged protests. Rizpah