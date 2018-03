போடி அருகே குரங்கணியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி மாணவி பலி….20க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

போடி: போடி அருகே குரங்கணியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி மாணவி ஒருவர் பலியாகியுள்ளார். மேலும் 20க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் காட்டுத்தீயில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மலையேறும் பயிற்சி மேற்கொண்டபோது கல்லூரி மாணவிகள் 22 பேர் காட்டுத்தீயில் சிக்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களை மீட்க தீயணைப்பு மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

