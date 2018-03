தேனி அருகே பயங்கர காட்டுத் தீ.. மாணவி பலி.. 21 மாணவர்கள் சிக்கியிருப்பதாக தகவல்

தேனி: தேனி அருகே காட்டுப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி மாணவி ஒருவர் பலியாகி இருக்கிறார். தேனி அருகே குரங்கணி காட்டுப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இந்த காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு பரவி வருகிறது. இந்த பகுதியில் மலையேறும் பயிற்சியில் ஈடுபட கோவை, ஈரோடு மாணவிகள் வந்துள்ளனர். மொத்தம் 40 மாணவிகள் வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த காட்டுத்தீயில் சிக்கி மாணவி ஒருவர் பலியாகியுள்ளார். 10 பேர் வரை உயிரோடு மீட்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். காட்டுத் தீயில் சிக்கிய 21 மாணவிகளை மீட்க முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது. தீயணைப்பு படையினர் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

Source: OneIndia

English summary

A terrible forest fire near theNI. Student offerings. 21 students were reportedly stuck

TheNI district: theNI near forest caused by bushfires killed one boy and one girl trapped in.

TheNI near