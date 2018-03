‘‘நிதி உதவி குறித்து பிரதமரிடம் இருந்து பதில் இல்லை’’ – நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு

சட்டமன்ற தொடரில் நிதி நிலை சம்பந்தமாக விவாதிக்க தயார் என்று முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார். ஏப்ரல் மாதம் முழுபட்ஜெட் தாக்கல் செய்வோம் என்றும் குறிப்பி்ட்டார்.

புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களிடம் இன்று கூறியதாவது:

‘‘தற்போது புதுச்சேரி பட்ஜெட் ரூ. 6945 கோடியாகும். இதில் ரூ. 4 ஆயிரம் கோடியை மாநில அரசு வசூலிக்கிறது. மீதமுள்ள 3 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதிக்கு பதிலாக மத்திய அரசு கடந்த இரு ஆண்டுகளாக ரூ. 576 கோடிதான் வழங்குகிறது. மீதமுள்ள ரூ. 2500 கோடிக்கு வெளிமாநில கடன், நபார்டு, ஹெட்கோவிடமிருந்தும் கடன் பெறுகிறோம்.

மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதித்தது. பணமதிப்பிழப்பு போன்றவையாலும், பத்திரப்பதிவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வரியாலும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது, இது மக்களுககு அதிகமாக தெரியாது.வருமானம் பாதிப்பு என்ற அளவில் பல நிலைகளில் மாநிலஅரசு வருமானத்தை இழந்திருக்கிறது. ஆனாலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரங்கசாமி முதல்வராக இருந்த போது வாங்கிய ரூ. 500 கோடி கடனை மூன்று மாதங்களில் அடைத்துள்ளோம்.

புதுச்சேரிக்கு பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு குறைந்த பட்சம் 42 சதவீதமாவது அதாவது 3 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மானியம் தர வேண்டும். ஆனால் நாம் பெறுவது 27 சதவீதம் மட்டும்தான். ஒரு திட்டத்துக்கு ஒதுக்கிய நிதியை மறு திட்டத்துக்கு மாற்றுவதில்லை. தற்போது புதுச்சேரிக்கு நிதி நெருக்கடி அல்ல. நிதி பற்றாக்குறையே உள்ளது.

பிரதமர் மோடி புதுச்சேரி வந்த போது அவரை சந்தித்து ரூ.6262 கோடி நிதி, ஆறாவது சம்பளக்கமிஷன் பாக்கி, திட்டமில்லா செலவினங்களுக்கான நிதி, ஏழாவது சம்பள கமிஷன் நடைமுறை படுத்த கொடுக்கப்பட வேண்டிய தொகை மற்றும் கடன் தள்ளுபடி இவைகளை வலியுறுத்தினோம். இதுவரை பிரதமரிடம் இருந்து பதிலும் இல்லை. மேலும், புதுச்சேரி அரசு தொடர்ந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் தருகிறது.

வரும் சட்டமன்ற தொடரில் நிதி நிலை சம்பந்தமாக விவாதிப்பதற்கு எங்கள் அரசு தயாராக இருக்கிறது.

அதேபோல் பிணை பத்திரம் ஏலம் விடுவது ஒன்றும் புதியதல்ல. இடைக்கால பட்ஜெட் என்பது எங்களுக்கு மட்டும் புதிதல்ல மத்திய அரசு கூட இடைக்கால பட்ஜெட் போடுகிறது. . ஏப்ரல் மாதம் முழுபட்ஜெட் தாக்கல் செய்வோம்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு பிறகு 2 வது முறையாக பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளேன். பிரதமரை சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கி தர கேட்டுள்ளோம்.மேலாண்மை வாரியம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம்தான் தீர்ப்பு அளித்துள்ளதால், இதுதொடர்பாக இதர மாநில முதல்வர்களை சந்திக்க மாட்டேன். கர்நாடக அரசுதான் இதில் திரித்து பேசுகிறார்கள்.

ராஜிவ்காந்தி கொலை வழக்கின் குற்றவாளிகளை ராகுல்காந்தி மன்னித்துவிட்டதாக கூறியிருப்பது ராகுல்காந்தியின் பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது. ஆனால் நீதிமன்றம் தான் இறுதி முடிவு எடுக்கும்’’ என்று குறிப்பிட்டார்.

