கூட்டுறவு தேர்தல் : அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சலசலப்பு

விழுப்புரம் அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று கூட்டுறவு தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது . இக்கூட்டத்திற்கு வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் எம்.பி. தலைமை தாங்கினார்.

சிறப்பு அழைப்பாளர் அமைச்சர் சண்முகம், கூட்டுறவு வங்கி தேர்தலில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டத்தில் வேட்பாளர் பட்டியலை தேர்வு செய்வது சம்பந்தமாக ஆலோசனைகள் வழங்கி பேசியதாவது:

‘‘கூட்டுற சங்க பொறுப்பாளர்கள் பதவிக்காலம் விரைவில் முடியப்போகிறது. எப்போதுவேண்டுமானாலும் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகலாம். ஆளுங்கட்சியாகிய நாம் அறிவிக்கப்படுவோம் என எண்ணவேண்டாம். இதில் வேட்பாளர் தேர்வில் ஒன்றிய, நகர, பேரூர் நிர்வாககளை கலந்தாலோசித்து பாரபட்சமின்றி தேர்வு செய்யவேண்டும்.

கட்சியில் செயல்பாட்டில் உள்ளவரை தேர்வு செய்யவேண்டும். வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமைக்குள் இதற்கான பட்டியல் அளிக்கவேண்டும்’’ என்றார்.

கூட்டத்தின் முடிவில் விக்கிரவாண்டி இளைஞரணி நிர்வாகி ஒருவர் அங்குள்ள ஒன்றிய செயலாளர் பற்றி அமைச்சர் சண்முகம் காதில் புகார் தெரிவித்தார். இதற்கு அமைச்சர் விடு பார்த்துக்கலாம் என கூறியதை கேட்ட, ஆரணி தொகுதி எம்.பி., ஏழுமலை , அமைச்சர் தான் சொல்றாருல்ல, அவரு வார்த்தைக்கு மதிப்பில்லையா’என சத்தமாக கூறினார்.

அப்போது கோலியனூர் நிர்வாகி ஒருவர் குறுக்கே புகுந்தார். இதனால் வாக்குவாதம் முற்றியது. இதை கண்ட சிவி சண்முகமும், லட்சுமணனும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர். வாக்குவாத பிரச்னையை அங்கிருந்த மற்ற நிர்வாகிகள் சமாதானம் செய்தனர்.

Source: The Hindu

