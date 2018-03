போடி: காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் விரைந்துள்ளனர். காட்டுத் தீயில் சிக்கியுள்ள மாணவர்களை மீட்கும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக அவர் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Forest fires occurred in kurangani Deputy Chief Minister obiesh visit to the mountains

Bodi: forest fires occurred in mountainous areas to Deputy Chief Minister kurangani panneerselvam have rushed. Show