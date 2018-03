காட்டுத்தீ குறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியருடன் பேசினேன்: நிர்மலா சீதாராமன் டிவிட்

போடி: குரங்கிணி காட்டுத்தீ குறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியாளருடன் சற்று முன் தொலைபேசி மூலம் பேசியதாக நிர்மலா சீதாராமன் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் 10-15 மாணவர்கள் மலையின் அடிவாரத்திற்கு இறங்கி வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் தீயணைப்பு படை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகளும் தீவிர முயற்சி எடுத்துவருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். காட்டுத்தீயில் சிக்கிய மாணவிகளை மீட்க கோவையில் இருந்து 2 ஹெலிகாப்டர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்துள்ளன. சூலூர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து 2 ஹெலிகாப்டர்கள் விரைந்துள்ளன.

Source: Dinakaran

English summary

I spoke about the Wildfire theNI District Collector: Nirmala Seetharaman tv

Kurangini Bodi: forest fires with rulers about theNI district and talking by telephone shortly before Elise SITA