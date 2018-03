இரவில் மீட்புப்பணிகள் நடப்பது கடினம் என்பதால் நாளை தொடரும் – நிர்மலா சீதாராமன்

தேனி காட்டுப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தீயில் சிக்கியவர்களை வெளிச்சம் குறைவு காரணமாக இரவில் மீட்பது கடினம் என்பதால், மீட்புப்பணிகள் நாளை தொடரும் என நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

தேனி: தேனி மாவட்டம் போடி அருகே குரங்கணி வனப்பகுதியில் இன்று 25 கல்லூரி மாணவிகள் மடை ஏறும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அப்பகுதியில் திடீரென காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. இதனால் மலையேறும் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட 25 பள்ளி, கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவ-மாணவிகள் இதில் சிக்கினர். அவர்கள் சென்னையில் இருந்து ஒரு குழுவாக மலையேறும் பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்காக அங்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்ததும் அப்பகுதிக்கு விரைந்த வனக்காவலர்கள், ஊர்மக்களுடன் இணைந்து அவர்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் வேண்டுகோளை ஏற்று காட்டுத்தீயில் மாணவிகள் சிக்கிய பகுதிக்கு இந்திய விமானப்படை விமானம் செல்ல மத்திய பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து கோவையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர்கள் மீட்புப்பணிகளுக்காக விரைந்துள்ளன. இதுவரையில் 15 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அருகே உள்ள தேயிலை தோட்டத்திலிருந்தும் தனியார் உதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக நிர்மலா சீதாராமன் பேசுகையில், “விபத்து நேர்ந்த பகுதியில் எத்தனை மாணவ – மாணவிகள் சிக்கி உள்ளனர் என்பது தொடர்பாக தெளிவான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை. இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பேசி உள்ளேன். மீட்கப்பட்ட மாணவிகளில் நடக்க முடிந்தவர்கள் கீழே அழைத்து வரப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான முதலுதவியை வழங்க ஆம்புலன்ஸ் வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. தீயின் ஆக்ரோஷம் எப்படி உள்ளது என்பது தொடர்பாக விமானப்படை ஆய்வு மேற்கொள்ளும். கோவை மாவட்டம் சூலூரில் இருந்து விமானப்படை விமானங்கள் அங்கு விரைந்து உள்ளன. தீயை அணைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது. விமானப்படை தரப்பிலும் தேவையான உதவிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். மருத்துவ குழுவும் செல்லும். இதுதொடர்பாக இப்போது விரிவான தகவல் எதுவும் கொடுக்க முடியாது. இரவில் வெளிச்சம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடுவது கடினம், எனவே நாளை காலை மீட்புப்பணிகள் தொடரும்” என கூறியுள்ளார். காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட பகுதிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் மீட்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெறும் எனவும் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Source: Maalaimalar

English summary

It is hard to walk at night, rescue services will continue tomorrow because-Nirmala Seetharaman

TheNI forest fire caught in them due to the low light at night, it is hard, because restore