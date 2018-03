திருப்பத்தூரில் பாஜ பிரமுகர் சேதப்படுத்திய பெரியார் சிலை புதுப்பிப்பு

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூரில் பாஜ பிரமுகர் சேதப்படுத்திய பெரியார் சிலை புதுப்பிக்கப்பட்டு நேற்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் அனைத்து கட்சியினர் பங்கேற்றனர். வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் அருகில் இருந்த மார்பளவு பெரியார் சிலையை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜவை சேர்ந்த நகர செயலாளர் முத்துராமன் மற்றும் பிரான்சிஸ் ஆகியோர் உடைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் தமிழகம் முழுவதும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த செயலுக்கு அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.இந்நிலையில், திராவிடர் கழகம் சார்பில், உடைந்த சிலை புதுப்பிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து நேற்று அனைத்து கட்சி சார்பில் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதில் திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ நல்லதம்பி கலந்து கொண்டு பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினர் ஊர்வலமாக பஸ்நிலையம் வரை சென்று அங்கிருந்த பெரியார், அண்ணா, ராஜிவ்காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்களின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்தனர். அப்போது, எச்.ராஜாவை கைது செய்ய கோஷம் எழுப்பினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Tirupattur door-to-door compaign mode figure in the damaged statue of Periyar updates

Tirupattur: door-to-door compaign mode figure damaged tiruppathur in Periyar’s statue has been updated yesterday evening anivan