24 ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளுக்கு அனுமதி தமிழர்களை இளிச்சவாயன் என மத்திய அரசு எண்ணுகிறதா?: தலைவர்கள் கடும் கண்டனம்

சேலம்: தமிழகத்தில் மேலும் 24 ஹைட்ரே கார்பன் கிணறுகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதற்கு கட்சி தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மதுரையில் அளித்த பேட்டியில், ‘‘மீத்தேன், ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்காக நாகை, திருவாரூர் அடங்கிய மாவட்டத்தை ‘நிலத்தடி நீர் எரிவாயு மண்டலம்’ என மத்திய அரசு அறிவித்து அரசாணையை கடந்த ஜனவரி 19ம் தேதி வெளியிட்டுவிட்டது. முதல்கட்டமாக 4099 சதுரமீட்டரில் 24 எரிவாயு கிணறுகள் அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது அமைக்கப்பட்டால் நீராதாரம் பாதிக்கப்பட்டு விவசாயம் முற்றிலும் அழிந்து விடும்” என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சேலத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் நேற்று அளித்த பேட்டி: ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் தொடர்ந்து போராடி வரும் நிலையில், மத்திய அரசு தற்போது மேலும் 24 இடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பது, தமிழர்களை இளிச்சவாயன் என எண்ணுகிறதோ? என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. இதனை நாங்கள் மூர்க்கத்தனமாக எதிர்ப்போம். இவ்வாறு திருமாவளவன் கூறினார். மனிதநேய மக்கள் கட்சி மாநில தலைவர் ஜவாஹிருல்லா நேற்று, நாகூரில் அளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில் மீத்தேன், ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆனால் மீத்தேன், ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க மே மாதம் பணி நடைபெற உள்ளது. இது குறித்து முதல்வர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி விவாதிக்க வேண்டும். காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக மக்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் செய்து வருகிறது. இதை கண்டிக்கிறோம். மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதைபோல அதிமுக., தி.மு.க. எம்பி.க்கள் அனைவரும் பதவி விலக வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

