பள்ளி கோடை விடுமுறை அதிகரிக்கும்: கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்

வேலூர்: தமிழகத்தில் ஆண்டு இறுதி தேர்வுகள் முடிந்து விடப்படும் கோடை விடுமுறை 31 நாட்களில் இருந்து 44 நாட்களாக அதிகரிக்கும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு மார்ச் 1ம் தேதியும், பிளஸ் 1 தேர்வு மார்ச் 7ம் தேதியும் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. வரும் 16ம் தேதி 10ம் வகுப்பு தேர்வு தொடங்குகிறது. அதேபோல் முதல் வகுப்பு முதல் 9ம் வகுப்பு வரை 3ம் பருவ தேர்வுகள் ஏப்ரல் 6ல் தொடங்கி 20ம் தேதி முடிகிறது. 21ம் தேதி கோடை விடுமுறை விடப்படுகிறது. பொதுவாக கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 1ம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும். ஆனால், அன்றைய தினம் வார கடைசி நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் ஜூன் 3ம் தேதி பள்ளிகளை திறக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசின் ஒப்புதலை கேட்டுள்ளது. அதேபோல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை விடுமுறை 31 நாட்கள் மட்டும் விடப்படும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 20ம் தேதி தேர்வு முடிந்து மறுநாள் 21ம் தேதி கோடை விடுமுறை தொடங்குவதால் மொத்தம் 44 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்படும். அரசு ஒப்புதலுக்கு பின்னர் முறையாக இது அறிவிக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Increase in the school summer holidays: Education Department officials information

Vellore: 8,991 year final exams will be summer vacation ended 31 days 44 days from ATI