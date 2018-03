தாராபுரம் அருகே பைக்குகள் மீது கார் மோதல் கணவன், மனைவி உள்பட 4 பேர் பலி

தாராபுரம்: தாராபுரம் அருகே பைக் மீது கார் மோதிய விபத்தில் கணவன் மனைவி உள்பட 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பால்ராஜ்(32), செந்தில்(35). இவர்கள் இருவரும் கோவையிலிருந்து ஒட்டன்சத்திரத்திற்கு நேற்று இரவு காரில் சென்றனர். குண்டடம் அருகே ருத்ராவதி கிராமப் பகுதியில் வந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் முன்னால் சென்ற பைக் மீது மோதியது. இதில் பைக்கில் சென்ற கணவன், மனைவி இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். தொடர்ந்து தாறுமாறாக சென்ற கார் முன்னால் சென்ற மற்றொரு பைக் மீது பயங்கரமாக மோதியது. இதில் அந்த பைக்கில் சென்ற 2 இளைஞர்களும் தூக்கி வீசப்பட்டதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். அப்பகுதியினர் சம்பவம் குறித்து ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் கொடுத்தனர். அவர்கள் விரைந்து வந்து படுகாயமடைந்த மற்றொரு வாலிபரையும், காரில் வந்த இருவரையும் மீட்டனர்.

இதில் படுகாயமடைந்த தேனி சுதாகர் (24) தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். பால்ராஜ், செந்தில் இருவரும் கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Dharapuram near the bike on the car, including a husband and wife fighting kills 4

